Capturadas ocho personas que explotaban niños indígenas para mendigar en Medellín

Bogotá, 18 sep (EFE).- La Fiscalía colombiana capturó este jueves a ocho presuntos integrantes de una red que se dedicaba a la explotación de niños y niñas menores de cinco años pertenecientes a la etnia indígena embera katío para mendigar en parques y zonas turísticas de Medellín.