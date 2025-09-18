Caro Quintero se verá en octubre con Buró Federal de Prisiones para tratar su aislamiento

El juez encargado Frederic Block fijó esa audiencia, prevista para las 12:00 de la mañana hora local, después de que los abogados del narco mexicano incidieran durante toda la sesión de hoy en que a su defendido se le debe rebajar o eliminar ese exhaustivo protocolo de seguridad porque no representa una amenaza de tal calado.

A Caro Quintero se le acusa en EE.UU. de dirigir una empresa criminal; asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio del agente especial de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985-; más dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

"El señor Quintero es mayor que 'el Chapo' y su caso (el de Joaquín Guzmán Loera) era mucho más peliagudo porque protagonizó intentos exitosos de fuga. (Caro Quintero) pasó 28 años en prisión hasta que fue liberado legalmente", comentó el abogado Mark DeMarco al ser preguntado por Block qué diferenciaba a su defendido de 'el Chapo'.

A continuación, el abogado de Caro Quintero pasó a detallar que el conocido como 'Narco de narcos' está recluido actualmente en una celda de dimensiones 6x6 pies (es decir, 3,3 metros cuadrados) en la que el equipo legal ni siquiera puede reunirse con él para preparar adecuadamente su defensa.

Así, instó a la Fiscalía a que aceptara su traslado a una habitación aledaña con capacidad de reproducir material audiovisual durante los encuentros de Caro Quintero con sus abogados.

El equipo fiscal, liderado por Francisco Navarro y Saritha Komatireddy, respondió que actualmente no han recibido ninguna petición formal al respecto para poder ejecutar este cambio pero que, en cualquier caso, era una cuestión que debían remitir al BOP.

Fue entonces cuando DeMarco aseguró que el Buró Federal de Prisiones no está atendiendo sus solicitudes y el juez Block estableció la próxima audiencia.

El Gobierno estadounidense ha optado por tomar estas medidas tras supuestas evidencias de la DEA y el FBI que apuntan a que el capo coordinó asesinatos, envíos de drogas y finanzas del Cartel de Sinaloa incluso desde prisiones mexicanas, a través de su hermano Miguel Ángel Caro Quintero.

Sus abogados han negado la mayor y piden que se tenga en cuenta también su salud -aunque EFE pudo constatar hoy que ésta aparentemente no ha empeorado desde que fuera enviado por México a EE.UU. en febrero- y su supuesta falta de implicación reciente en crímenes violentos.

Durante la vista de este jueves, la Fiscalía volvió a incidir también en la "complejidad" del caso y en el tiempo que está demorando reunir y analizar toda la evidencia, que incluye hasta grabaciones del interrogatorio y tortura a 'Kiki' supuestamente ordenado por Caso Quintero.

No hay fecha prevista para juicio si el capo continúa sin alcanzar un acuerdo con el Gobierno estadounidense, y se estableció otra audiencia -complementaria a la de octubre- para actualizar el estado del caso el 19 de marzo a las 11:00 hora local.

'El narco de narcos' fue transferido desde México a EE.UU. junto a otros 28 cabecillas de distintos carteles mexicanos, entre los que también se encontraban Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales (cofundadores del Cartel de los Zetas).