China urge a "proteger el orden internacional" en su principal foro de diplomacia militar

El evento, que transcurrirá hasta este viernes, aborda en esta edición asuntos como la seguridad global, Asia-Pacífico, control de armamentos y nuevas tecnologías.
El titular chino de Defensa, Dong Jun, afirmó en su discurso durante la primera sesión plenaria del foro que "los riesgos de seguridad pueden superarse mediante la igualdad y el beneficio mutuo".
"Juntos podemos crear un entorno político estable para la paz y la estabilidad mundiales a largo plazo", dijo el ministro, quien pidió "implementar medidas para gestionar las tensiones de seguridad y lograr un desarrollo equilibrado" y subrayó la importancia de "mecanismos de cooperación" ante "múltiples desafíos de seguridad".
Señaló que China está "dispuesta a trabajar con todas las fuerzas amantes de la paz para defender firmemente los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional de la posguerra" y a "ayudar a las fuerzas armadas de todos los países a fortalecer sus capacidades para defender sus derechos e intereses legítimos".
Destacó, además, la necesidad de "consultas internacionales" y "normas claras" en "áreas emergentes como la inteligencia artificial, las profundidades marinas y el espacio".
"El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) nunca permitirá que triunfe ningún intento secesionista" en Taiwán, aseguró Dong, quien sostuvo que "la pertenencia histórica y legal de Taiwán a China es incuestionable", reiterando la postura de Pekín, que considera a la isla una provincia rebelde para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.
Añadió que el EPL "siempre ha sido una fuerza invencible y poderosa en la defensa de la unidad de la patria" y que China está "lista para frustrar cualquier interferencia militar externa", en referencia velada a Estados Unidos, principal suministrador de armas a la isla.
Sobre el mar de China Meridional, sostuvo que el consenso y la fuerza conjunta para buscar la paz y el desarrollo" se están "consolidando".
El ministro consideró que "la llamada 'libertad de navegación' de ciertos países extrarregionales", refiriéndose de forma velada a Estados Unidos, "desafía abiertamente los principios básicos de las relaciones internacionales".
"China, de conformidad con la ley, protege su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos; esto es una defensa firme del orden de posguerra y del Estado de derecho internacional", dijo.
Por su parte, el ministro de Defensa malasio, Mohamed Khaled Nordin, instó a "evitar acciones perjudiciales o disruptivas" en dichas aguas, cuya soberanía China reclama casi en su totalidad en conflicto con reclamaciones de países como la propia Malasia, Vietnam o Filipinas.
Aseguró que "el mar Meridional de China es un corredor marítimo vital para Asia Oriental y para el resto del mundo, el flujo esencial de la economía y la prosperidad globales".
La ministra uruguaya, Sandra Lazo, afirmó que América Latina, con su "rica diversidad y potencial", es un "socio clave en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo".
Pese a su "inmenso potencial", advirtió de "desafíos únicos" como "altos niveles de desigualdad y pobreza" y valoró el "compromiso" de China "con el multilateralismo y la no injerencia" como "pilar para una colaboración fructífera".
Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, sostuvo en su intervención que "es evidente que China y Rusia, junto a países de Asia, África y América Latina, hacen esfuerzos en favor de la paz global".
Alertó de un "estado permanente de convulsión" y de "guerras devastadoras" que buscan "imponer la hegemonía unipolar" y reclamó "respeto al derecho internacional".
En un coloquio en los márgenes del evento, expertos latinoamericanos destacaron el estatus "libre de conflictos" de América Latina y el Caribe.
El profesor argentino Francisco Cafiero indicó que "América Latina y el Caribe es una región libre de conflictos armados interestatales y de armas de destrucción masiva", mientras que su contertulio chileno, Fulvio Queirolo, indicó que "se han buscado soluciones a través del diálogo".
Pekín celebra hasta este viernes su principal cita anual de diplomacia militar, con delegaciones de más de un centenar de países y organismos internacionales, bajo el lema 'Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico'.