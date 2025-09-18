Chris Wallace recibe una estrella en Hollywood junto a la de su padre, Mike Wallace

"Estoy muy emocionado por recibir este premio, y sobre todo porque, aunque no se pueda ver la Cámara de Comercio tuvo la amabilidad de acceder a mi petición de tener mi estrella junto a la de mi padre", indicó Wallace en el discurso de aceptación de la estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

Junto a sus amigos Arnold Schwarzenegger y Jay Leno, sus maestros de ceremonia, Wallace destapó la estrella número 2.820 del emblemático Paseo de la Fama, que luce al principio de la calle donde se ubica el teatro Hollywood Pantages, uno de los iconos más reconocidos de Los Ángeles.

"Es interesante porque crecer como hijo de alguien famoso no es una bendición absoluta. Hay algunos aspectos difíciles como vivir en la sombra o que cuestionen si conseguí este trabajo por mi cuenta, y fue algo con lo que tuve que lidiar, pero al final de su vida nos hicimos mejores amigos", agregó Wallace.

En su dilatada carrera, el célebre presentador informó sobre asuntos nacionales e internacionales de alto nivel, "lo que le ha proporcionado un profundo conocimiento de la política y las relaciones globales, así como una amplia red de contactos en Washington y en las capitales del mundo", según explicó la Cámara de Comercio de Hollywood.

También ha sido presentador en las cadenas NBC, ABC, Fox News y CNN. "Su trabajo ha ganado todos los premios importantes de noticias, incluyendo tres Premios Emmy, la Bastón de Plata Dupont-Columbia, el Premio Peabody, el Premio Polk y el Premio Paul White a la Trayectoria", agregó el organismo.