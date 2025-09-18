De Yatra a Luis Fonsi, algunos de los invitados al desfile de Carolina Herrera en Madrid

Madrid, 18 sep (EFE).- La firma Carolina Herrera eligió la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección, un evento al que asistieron personalidades de la cultura, entre las que se encontraban Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Amaia o Sybilla, además de las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia y Carolina.