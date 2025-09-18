Destituido un policía colombiano por la muerte de dos manifestantes en protestas de 2020

El Ministerio Público precisó -en un comunicado- que el policía "incurrió en abuso de poder" ya que "atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas, utilizando el poder coercitivo del Estado, no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para agredir sin justificación válida".

"El policial hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación impactando a dos manifestantes que perdieron la vida", añadió la información.

Los desórdenes ocurrieron el 9 de septiembre de 2020 en la céntrica Plaza de Bolívar de la capital colombiana, donde centenares de personas se manifestaban contra la violencia policial, tras la muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue reducido con exceso de fuerza y con el uso prolongado de una pistola eléctrica Táser por dos agentes durante su arresto.

Cuando las personas estaban reunidas en la plaza, aparecieron miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que arrojaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre.

Las manifestaciones, que comenzaron de manera pacífica frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, terminaron en violentos enfrentamientos y dejaron diez víctimas mortales en la ciudad y tres más en Soacha, localidad vecina de la capital colombiana.