Detenido en Portugal un sospechoso de haber iniciado varios incendios en el norte

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el detenido es sospechoso de cinco delitos de incendio forestal en zonas donde existían condiciones para que las llamas se hubieran propagado por áreas extensas de vegetación y por viviendas.

Según la PJ, a las 21.00 hora local (una hora menos GMT) del 21 de agosto se iniciaron de forma simultanea cinco incendios que fueron detectados inmediatamente por los vecinos, lo que permitió su rápida extinción.

Algunos de los testigos comentaron "la presencia y posible autoría" de un joven de 18 años que se encontraba en el lugar.

Tras recibir esta información e identificar al joven, la PJ inició las investigaciones, que culminaron con la recolección de pruebas que apuntaron al sospechosos.

El arrestado comparecerá este jueves ante una autoridad judicial para que se le apliquen las medidas cautelares necesarias.

La ola de incendios de este verano en Portugal dejó cuatro muertos, miles de hectáreas de terreno arrasadas y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal.