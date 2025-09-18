Diez muertos en el incendio de un edificio de oficinas en la ciudad nigeriana de Lagos

El fuego se declaró en el Afriland Towers, un edificio de ocho plantas que albergaba oficinas comerciales en esa megalópolis meridional.

Seis víctimas mortales eran empleados de United Capital, una empresa de servicios financieros y de inversión que ocupaba los pisos tercero y cuarto, indicó la empresa en un comunicado.

"Con profundo pesar, la dirección y el personal de United Capital anuncian el fallecimiento de seis de nuestros queridos compañeros, tras el trágico incendio en Afriland Towers", señaló esa compañía, al subrayar que "su dolorosa pérdida deja un vacío inmensurable".

El anuncio se produjo después de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS, fisco nigeriano) confirmara que cuatro de sus trabajadores también murieron en el incendio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según medios locales, el incendio, que supuestamente empezó en el sótano el martes por la tarde, generó una densa humareda y provocó pánico entre los ocupantes, algunos de los cuales intentaron escapar por las ventanas mientras los servicios de emergencia combatían las llamas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un total de nueve víctimas han sido rescatadas", declaró el Servicio Estatal de Bomberos y Rescate de Lagos en un comunicado.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, se solidarizó este jueves con las familias de las víctimas y envió sus "condolencias" a las empresas afectadas por el desastre.