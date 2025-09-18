Drones alcanzan instalaciones petroleras de Gazprom en los Urales

"Se produjo un atentado terrorista en Gazprom Neftekhim Salavat. Dos drones atacaron las instalaciones. No hubo víctimas mortales ni heridos", informó Jabírov a través de su canal de Telegram.

El gobernador añadió que el personal de seguridad incluso llegó a abrir fuego contra los aparatos no tripulados.

"Se está investigando la magnitud de los daños. Se está trabajando en la extinción del incendio y todos los servicios se encuentran en el lugar", escribió.

Salavat se encuentra antes de la cordillera de los Urales, a unos 1.200 kilómetros al Este de Moscú y 160 al sur de Ufá, capital de Bashkiria.

Según medios locales, la refinería de petróleo Bashneft, en la capital de la república, fue atacada el 13 de septiembre, pero ello no causó daños significativos y la planta continuó operando con normalidad.

La semana pasada en la región de Leningrado drones ucranianos alcanzaron la terminal de carga de petróleo del puerto ruso de Primorsk, la más importante que tiene Rusia en el mar Báltico, que habría tenido que suspender sus operaciones debido al ataque, según dijeron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a la agencia pública de noticias Ukrinform.

Previamente, medios internacionales informaron de que las exportaciones semanales de cruso ruso habían disminuido debido a los constantes ataques con drones ucranianos.