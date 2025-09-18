EEUU demanda a Ticketmaster y Live Nation por tácticas ilegales de reventa de entradas

La agencia alega que ambas compañías se coordinan tácitamente con intermediarios que les permiten obtener entradas por millones de dólares en el mercado primario que luego "venden ilegalmente con un margen sustancial en el mercado secundario", explicó en un comunicado.

"Ticketmaster utilizó tácticas de precios engañosas y ganó cientos de millones vendiendo entradas adquiridas ilegalmente por intermediarios, lo que les costó a los consumidores miles de millones de dólares en precios inflados y tarifas adicionales", agregó el organismo.

La demanda se presentó ante un tribunal federal de California y en otros siete estados, incluyendo Florida, Illinois o Virginia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, "dejó claro en su Orden Ejecutiva de marzo que el gobierno federal debe proteger a los estadounidenses de las estafas al comprar entradas para eventos en vivo", declaró por su parte el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson.

La orden firmada por Trump, tenía la meta específica de combatir los precios abusivos por parte de los sitios de reventa de entradas, así como la compra automatizada de entradas mediante programas informáticos conocidos como bots.

Ticketmaster es el proveedor líder de entradas para conciertos, controlando aproximadamente el 80 % o más de la venta de entradas principales en las grandes salas de conciertos.

Solo entre 2019 y 2024, los consumidores gastaron más de 82.600 millones de dólares en la compra de entradas en su web, según la FTC.

La empresa de reventa de entradas "sostiene que su modelo de negocio contradice el de los intermediarios que habitualmente exceden los límites de venta de entradas", indicó el escrito.

En agosto del año pasado, el Gobierno estadounidense modificó una demanda presentada meses antes contra Live Nation para solicitar una compensación para los consumidores por el supuesto monopolio ilegal de la compañía.