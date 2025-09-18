Ejército libanés denuncia que Israel ha cometido 4.500 violaciones desde el alto el fuego

"El enemigo israelí continúa con sus violaciones, superando las 4.500 desde que entró en vigor el acuerdo de cese de hostilidades", dijeron las Fuerzas Armadas libanesas en un comunicado, en el que recordaron que el Ejército de Israel bombardeó este jueves "varias aldeas del sur, además de civiles en varias zonas pobladas".

Estos ataques "han causado muertos y heridos", añadió la nota, sin aportar más detalles sobre los ataques contra las aldeas de Mais al Jabal, Kfar Tibnit y Dibbin, ubicadas en el sur del Líbano y en las que las fuerzas israelíes ordenaron la evacuación antes de bombardear presuntas instalaciones del grupo chií Hizbulá.

"Esto coincide con sus persistentes violaciones de la soberanía libanesa por tierra, mar y aire, y sus continuos crímenes contra los residentes de las aldeas fronterizas, incluido el lanzamiento de cócteles molotov y la demolición de viviendas", recordó el Ejército libanés.

Asimismo, denunció que estos ataques "están obstaculizando el despliegue del Ejército (libanés) en el sur" y que, de continuar, seguirán impidiendo la implementación de uno de los principales puntos del acuerdo de alto el fuego, que estipula el repliegue de Hizbulá del sur del Líbano y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas libanesas.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.