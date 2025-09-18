El asesor de Trump para África habla sobre conflictos y comercio con la Unión Africana

"Sus constructivas conversaciones abarcaron cuestiones de interés común, como la mediación en el conflicto de la RDC, la situación en Sudán, la evolución de la situación en el Sahel y la reactivación de las inversiones estadounidenses en la economía africana", señaló a través de la red social X a última hora del miércoles la UA, que tiene su sede en la capital etíope.

Youssouf agradeció la colaboración de EE.UU. en materia de paz y seguridad, así como en el sector comercial y de inversiones y "alentó a los EE.UU. a que sigan proporcionando ayuda humanitaria y apoyando la salud y otros sectores sociales".

Así, para el presidente de la Comisión (secretariado), las relaciones entre África y Washington "son estratégicas e históricas y deben seguir fortaleciéndose".

De acuerdo a la UA, Boulos agradeció por su lado a la organización panafricana "su papel como un socio sólido y fiable".

Asimismo, según recogieron medios locales, el enviado de Trump afirmó en una rueda de prensa posterior al encuentro que el presidente estadounidense tiene "una visión de una África que no se define por los conflictos, sino que se basa en oportunidades económicas compartidas y un liderazgo soberano".

"EE.UU. está comprometido con las soluciones lideradas por África que promueven la paz y abren oportunidades económicas", aseveró también a través de X la misión diplomática de EE.UU. frente a la UA.

Boulos informó a través de la misma plataforma de que aprovechó también su viaje para reunirse con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, con quien abordó el papel de Adís Abeba para impulsar "la paz y la seguridad regionales" y diferentes oportunidades de colaboración comercial entre sus dos países.