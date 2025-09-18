El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 4 % por la inflación

El comité de política monetaria de la institución votó por 7 a 2 a favor de dejarlos intactos, después de que esta semana la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés) confirmara que la inflación permaneció en el 3,8 % el mes pasado, su nivel más alto desde enero de 2024.

El banco, cuyo objetivo oficial es que el índice de precios al consumo (IPC) ronde el 2 %, advirtió de que, aunque la tendencia es descendente, cualquier movimiento de los tipos será gradual, teniendo en cuenta factores externos como la política arancelaria de Estados Unidos.

El banco central estadounidense, la Reserva Federal, anunció este miércoles por su parte su primera bajada de tipos en nueve meses, recortando el referencial en un cuarto de punto hasta el 4-4,25 %, y apuntó a nuevas bajadas hasta fin de año en un contexto de ralentización económica.