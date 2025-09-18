El comediante Guillermo Rodríguez es afectado por la cancelación del show de Jimmy Kimmel

Rodríguez, de 54 años y oriundo de Zacatecas (México), llevaba dos décadas interpretando personajes hispanos inmigrantes con un inglés básico en el programa, donde fue ganando un espacio importante al aire.

A través de los años, la frescura de los personajes del comediante mexicano lograron cautivar a entrevistados como Kim Kardashian.

Rodríguez también asumió desde 2011 la posición oficial de entrevistador del programa en las alfombras rojas.

Antes de hacer parte del show, el mexicano trabajaba como guardia de seguridad para los estudios y tenía al menos un empleo más.

Rodríguez fue descubierto durmiendo en el vehículo de uno de los productores en horas no laborales, pero en vez de ser despedido fue incorporado al programa, convirtiéndose en un acompañante inseparable de Kimmel.

ABC anunció este miércoles que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa emitido desde 2003.

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", dijo Kimmel el lunes por la noche.

El comediante se burló del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente de EE.UU.,, Donald Trump, y emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.

Kimmel, nacido el 13 de noviembre de 1967 en Nueva York, conduce 'Jimmy Kimmel Live!' en ABC desde 2003, un programa nocturno que regularmente lidera en audiencia entre los shows de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y 'sketches'.