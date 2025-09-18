El conductor de un camión con ayuda para Gaza mata a dos israelíes en cruce con Jordania

"Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego. Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar", indicaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue "neutralizado" en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.

"Continuamos la atención médica, incluyendo las maniobras de reanimación, tras las cuales lamentablemente tuvimos que declararlos fallecidos", detalla el comunicado del MDA.

Algunos medios hebreos, entre ellos el canal popular israelí 12, sostienen que el presunto agresor llegó desde Jordania en un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza y que tenía el permiso israelí.

El periódico Haaretz, por su parte, señala que el atacante abrió fuego contra las dos víctimas y que luego las apuñaló, citando a una fuente de Defensa.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.