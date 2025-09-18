El consejero delegado de Mediobanca dimite ante la OPA de MPS

Nagel comunicó su decisión a los empleados de la entidad financiera mientras se está realizando una reunión de todo el consejo de administración y en la carta reiteró "que una fusión en el sector de la gestión de activos habría sido preferible a una adquisición por parte de un banco comercial".

Al describir la trayectoria del grupo durante los últimos veinte años, Nagel lamentó "los bancos que no se adaptan a un entorno en rápida evolución están condenados a la extinción", según los medios locales.

Hace unos días se conoció que los dirigentes de la italiana Mediobanca estaban vendiendo sus acciones en vista de la adquisición por parte de MPS, cuya fase final concluirá el 22 de septiembre.

Nagel vendió cerca de dos millones de acciones recaudando un total de más de 44 millones de euros.

Tras la liquidación de la primera fase de la OPA, MPS se aseguró el control con el 62,3 % del capital Mediobanca.

MPS, del que el Estado italiano controla un 11,7 %, aumentó su oferta en 0,90 euros en efectivo más por acción, cantidad que suma al canje ofertado de 2,533 nuevas acciones de MPS por cada título de Mediobanca.