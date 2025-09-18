El DAX 40 de Fráncfort sube un 1,35 % después que la Fed señalara más recortes de tipos

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 1,35 %, hasta 23.674,53 puntos, y acumula una subida del 17 % aproximadamente en lo que va de año.

En el DAX 40 negociaron este jueves 41 empresas debido a la escisión de la división automovilística del fabricante de neumáticos Continental, que se llama Aumovio y salió hoy a bolsa.

Continental bajó un 22 %, hasta 56,94 euros, mientras Aumovio subió un 11,6 %, hasta 38,62 euros.

Los accionistas recibieron por dos acciones de Continental una acción en Aumovio, que empezó a cotizar en bolsa a un precio de 35 euros por acción.

La Fed redujo de forma casi unánime sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango entre el 4 y el 4,25 % y dio un mensaje de cautela.

La renta variable alemana, al igual que otros mercados de valores europeos, reaccionó con subidas.

En Fráncfort subieron los títulos del sector tecnológico y el fabricante de software para empresas SAP ganó un 5,4 %, hasta 229,50 euros, después de que la compañía estadounidense de chips de inteligencia artificial Nvidia anunciara que invertirá 5.000 millones de dólares en Intel para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC.

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 5,3 %, hasta 27,22 euros, después de informar de que el accionista mayoritario Anders Holch Povlsen compró el pasado viernes acciones por valor de más de 9,7 millones de euros.

Volkswagen cayó un 1,6 %, hasta 97,46 euros, y Porsche Automobil Holding, que agrupa las participaciones en el grupo VW y en el fabricante de deportivos, cedió un 1,5 %, hasta 35,20 euros.