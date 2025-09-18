El diario Página 12 repasa los 40 años de democracia en Argentina a través de sus portadas

La muestra "40 años de democracia – 40 Portadas de Página 12" llega a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB tras pasar por ciudades como Madrid o Puebla, en México, y con la idea de recalar en otras localidades españolas y europeas.

Su responsable, Miguel Cuberos, explicó a EFE que la exhibición es una selección de 40 de las 12.500 portadas que ha publicado Página 12, medio fundado en Buenos Aires en 1987 y perteneciente al Grupo Octubre.

La cabecera se caracteriza por su carácter "contestatario y opositor", el uso de la ironía, el humor y un lenguaje coloquial y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la cultura.

La muestra, producida por Nara Ferragut, "refleja en 40 portadas algunos momentos históricos de la recuperación, en el año 1983, de la democracia argentina, como la lucha de las madres de la Plaza de Mayo o los vaivenes políticos y económicos que ha sufrido el país, señala Cuberos.

"La exposición viene a defender la lucha por la democracia, pero también a celebrarla", subraya la responsable que la muestra, que viajó hasta Barcelona para la inauguración junto al economista Joaquín Soriani, hijo de Hugo Soriani, cofundador de Página 12, y el director general del Grupo Octubre, Víctor Santa María.

"Página 12 nunca ha sido un medio apolítico. Su mirada periodística es crítica y con un faro bien definido: la defensa de la educación, la salud pública y los derechos ciudadanos, que el gobierno argentino actual está dejando de lado", denuncia Santa María.

Este periódico, que se financia a través de suscripciones, es un medio muy combativo con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que según Miguel Cuberos está "absolutamente en contra" de aquellas luchas, reivindicaciones y avances que se han conseguido durante el período democrático, especialmente los que atañen a los derechos humanos o a la defensa de grupos minoritarios.

Página 12 dedica la portada de este jueves al revés que sufrió ayer Milei en el Congreso de Argentina, después de que la oposición rechazara los vetos del presidente a las leyes aprobadas para mejorar la situación de la salud pediátrica y las universidades nacionales.

Decenas de miles de personas celebraron este triunfo en las calles: la multitud avanzó desde distintos puntos de la ciudad hasta reunirse en la plaza del Congreso, frente al palacio legislativo y, a diferencia de otras ocasiones, los uniformados permitieron que los manifestantes ocuparan la vía pública y no intentaron dispersarlos.