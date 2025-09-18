El Ejército israelí pide suspender temporalmente la entrada de ayuda a Gaza desde Jordania

Un conductor de un camión de Jordania que transportaba ayuda a Gaza abrió fuego este jueves contra dos israelíes, de 20 y 60 años, que murieron tiroteados, cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania.

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue "neutralizado" en el lugar.

Como respuesta al ataque, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ha pedido que el gobierno suspenda la entrada de ayuda que llega desde el país vecino a Gaza hasta que se aclaren las circunstancias del ataque.

"Las autoridades jordanas inician una investigación sobre el tiroteo ocurrido al otro lado del Puente Rey Husein", informó en un comunicado el Ministerio jordano de Asuntos Exteriores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por allí entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.