El enviado especial de la ONU en Siria dimite, tras casi siete años en su puesto

"(Pedersen) ha informado al Consejo de Seguridad de su decisión de dimitir por razones personales tras seis años y medio de servicio, solo como enviado especial para Siria", indicó el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Dujarric subrayó que Pedersen ha mantenido "una larga relación" con las Naciones Unidas, al desempeñar diferentes funciones e indicó que Guterres ya ha aceptado su solicitud de dimisión.

De acuerdo con el portavoz, el diplomático ha expresado que se siente "profundamente en deuda y agradecido con el pueblo sirio, que ha demostrado un coraje y una humanidad extraordinarios a lo largo de todos estos años".

El vocero incidió además en que aún no hay una fecha definitiva para su salida del cargo, pero aseguró que Pedersen está comprometido a trabajar hasta el último día.

"A título personal, es alguien con quien he trabajado durante mucho tiempo y he disfrutado de todas sus ideas", agregó Dujarric.

Pedersen, quien fue elegido para este cargo en 2018, trasladó hoy su decisión al Consejo de Seguridad, donde subrayó que el actual Gobierno y la población de Siria están en medio de una transición "con retos tan difíciles como los que se han enfrentado en casi cualquier lugar".

Durante su estancia en el cargo, que comenzó siete años después del inicio de la guerra civil, Pedersen presenció la caída del régimen de Bachar al Asad y la formación de un nuevo Gobierno de transición presidido por Ahmed al Sharaa.

El diplomático noruego se suma así a una lista de enviados especiales de la ONU que han dimitido en los últimos años, como Abdoulaye Bathily, jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones en Libia, que comunicó su salida el año pasado.

En la lista en mención también se destaca el caso de Sigrid Kaag, quien se retiró en junio pasado de su puesto como enviada especial para el proceso de paz en Oriente Medio, tras afirmar que el cargo debería reformularse.