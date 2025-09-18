El español Lázaro Sáenz toma el mando del Eurocuerpo con la guerra de Ucrania de trasfondo

"Nuestra prioridad será mantener y mejorar tanto como sea posible nuestra preparación, disponibilidad y capacidades para estar listos en el lugar y en el momento adecuado", destacó Lázaro Sáenz, al término de la ceremonia que tuvo lugar en Estrasburgo donde tiene la sede el Eurocuerpo.

Entre las autoridades presentes estaban la ministra española de Defensa, Margarita Robles y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón.

El teniente general español, que recodó el sistema de gobernanza que rige este cuerpo de ejército multinacional, que cuenta con seis países marco (Francia, Alemania, España, Bélgica, Luxemburgo y Polonia) y con otros cinco asociados (Austria, Grecia, Italia, Rumanía y Turquía), reiteró ante la prensa su voluntad de estar a disposición tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

Blazeusz, por su parte, hizo hincapié en que tanto la OTAN como la Unión Europea "consideran que Rusia es la principal amenaza" y en que, en estas circunstancias, se está "observando de cerca lo que está sucediendo en Ucrania" y "tomando las lecciones" para aplicarlas en los que hace el Eurocuerpo y en su forma de operar.

El militar polaco añadió que el Eurocuerpo como estructura de mando "podría ser una opción" y ser utilizada en "una especie de operación de mantenimiento de la paz en Ucrania", aunque también subrayó que eso estaría condicionado a que los seis países estuvieran de acuerdo.

Unos comentarios que cobran un eco particular después de que en los últimos siete meses la llamada Coalición de Voluntarios que forman 35 países aliados de Ucrania hayan trabajado en diversos escenarios para ofrecer garantías de seguridad a Kiev en caso de que se llegara a un alto el fuego o a un acuerdo de paz.

El pasado día 4 esa Coalición de Voluntarios anunció que 26 de sus miembros podrían participar, de forma más o menos directa (sin dar detalles de la implicación potencial de cada uno de ellos), en un despliegue de tropas en Ucrania para ofrecer esas garantías "por tierra, mar y aire" para evitar ataques de Rusia en el futuro, aunque esos militares no estarían en primera línea de frente.

Lázaro Sáenz, quien dijo que "en estos tiempos difíciles y de inestabilidad, la unidad de Europa es más importante que nunca", elogió el esfuerzo de su predecesor para defender la paz, la protección y la seguridad, y afirmó que seguirá "trabajando en esa línea de cooperación".

"Quiero reafirmar mi compromiso para mantener el nivel de excelencia del Eurocuerpo" que "es también una herramienta diplomática", comentó.

El nuevo comandante en jefe de este cuerpo multinacional europeo -el cuarto español que ocupa ese cargo-, hijo y nieto de militares, nació en 1962 en Sidi Ifni, en lo que era el Sáhara español ahora controlado por Marruecos y entró en la Academia Militar en 1981.

Desde febrero de 2022 y hasta junio de este año ha sido el jefe de la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) y ha tenido a cargo a unos 10.000 cascos azules de 48 países.

En su sede de Estrasburgo, hay unos 130 militares españoles en el Eurocuerpo, un 20 % del personal de esta estructura que cuenta con un Estado Mayor formada por tres divisiones y con una brigada multinacional.

Se creó en 1992 a iniciativa de Francia y Alemania y en sus más de tres décadas de historia ha participado en media docena de operaciones, en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, África en despliegues multinacionales para coordinar fuerzas internacionales.

Además, ha asumido el mando de diferentes estructuras de la OTAN y de la Unión Europea.