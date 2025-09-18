El Gobierno alemán adoptará una postura sobre las sanciones a Israel la próxima semana

Madrid, 18 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, avanzó este lunes que Alemania tomará una decisión sobre la posibilidad de imponer sanciones a Israel "en los próximos días", que dará a conocer en la Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE del 1 de octubre.