El Gobierno alemán adoptará una postura sobre las sanciones a Israel la próxima semana

En una rueda de prensa tras su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en Madrid, Merz explicó que el Parlamento alemán debatirá sobre las sanciones "la semana que viene" y habrá también un diálogo en el seno del Gobierno.
"Vamos a tomar una decisión conjunta en los próximos días", anunció y avanzó que esta postura se dará a conocer el próximo 1 de octubre en la Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, que se celebrará en Dinamarca.
Merz defendió la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto en Gaza, pero remarcó que el Gobierno alemán "no se plantea la cuestión de un reconocimiento del Estado palestino", un paso que sí adoptó el Gobierno español el año pasado.
"Para nosotros tal reconocimiento debería ser uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de dos Estados", explicó.
Preguntado por los periodistas por su negativa a calificar la situación en Gaza de "genocidio", Merz dijo estar en contra de los medios empleados por Israel para poner fin a la guerra, pero no comparte esta definición, que sí usa su homólogo español.
"Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones tomadas por el Gobierno israelí", matizó el canciller.
Recordó que el Gobierno decidió hace no suministrar armas a Israel hace cinco semanas: "La evolución de los últimos días me confirma que no ha habido mejor alternativa".
Sin embargo, aseguró que "Hamás puede poner a esta guerra" si libera a los rehenes y deja las armas.
Pese a sus diferencias en la materia con el Ejecutivo español, Merz subrayó que comparte con Sánchez "la gran preocupación por la situación humanitaria en Gaza", así como por la actual ofensiva terrestre del Ejército israel en el enclave palestino.