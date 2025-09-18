El Gobierno tripartito de Bulgaria sobrevive a su quinta moción de censura en un año

La iniciativa fue presentada por la coalición reformista proeuropea Continuamos con el Cambio-Bulgaria Democrática y criticaba el "fracaso del Gobierno en seguridad y justicia, agravando los problemas de corrupción y falta de imparcialidad en el Estado".
De los 234 diputados presentes, 133 votaron en contra de la moción y 101 a favor, sin abstenciones.
Los partidos opositores, incluyendo los ultraderechistas y prorrusos, respaldaron la moción, a pesar de sus diferencias sobre Rusia y la entrada del país en la eurozona en enero próximo.
Bulgaria está gobernada por una compleja coalición tripartita encabezada por el primer ministro Rosen Zhelyazkov, que puso en enero fin a tres años de bloqueo institucional y cinco elecciones legislativas.
