El ministro de Finanzas de Canadá asistirá a la reunión de ministros de la Unión Europea

Champagne será el único representante de un país que no es europeo en participar en la reunión. Además de los ministros de la UE, estarán presentes los representantes del Reino Unido, Noruega y Ucrania a invitación de Dinamarca, que ejerce la presidencia del Consejo de la UE.

El ministro canadiense señaló en un comunicado que su visita se centrará en "los efectos económicos de la geopolítica, el avance de las reformas para impulsar la productividad y la resiliencia económica de Canadá y la UE", además de renovar la colaboración con Estados nórdicos en el Ártico.

La asistencia de Champagne a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE se enmarca en el creciente interés de Canadá de aumentar sus lazos con Europa.

Tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a Canadá, en algunos casos superiores a los de otros aliados de Washington, y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la anexión del país, el primer ministro canadiense, Mark Carney, inició una política de acercamiento a la UE para reducir la dependencia canadiense de su vecino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carney viajó a Bruselas en junio para participar en la cumbre anual entre Canadá y la UE en la que declaró que Ottawa iniciaba "una nueva era de cooperación" con Europa, que ratificó su giro europeísta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su viaje, Carney calificó a Canadá como "el más europeo de los países que no son europeos" y afirmó que Ottawa "mira primero a la UE para construir un mundo mejor".