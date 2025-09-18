El ministro sirio de Exteriores llega a EEUU en la primera visita de su nivel en 25 años

Beirut, 18 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Siria, Asad al Shaibani, llegó este jueves a Washington para tomar parte en la primera visita de un jefe de la diplomacia del país árabe a Estados Unidos en más de un cuarto de siglo, en medio de un acercamiento bilateral tras el derrocamiento de Bachar al Asad.