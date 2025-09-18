El ministro sirio de Exteriores llega a EEUU en la primera visita de su nivel en 25 años

Al Shaibani aterrizó en la capital estadounidense acompañado de una delegación e inició una visita oficial "histórica" sin precedentes en cerca de 25 años, informó su departamento gubernamental a la televisión estatal siria, Al Ijbariya.
El viaje, que tendría como objetivo abordar algunas sanciones específicas aún en vigor contra Siria, se produce a pocos días de que llegue también a Nueva York el presidente interino de Siria, Ahmed al Shaara.
Allí, el máximo mandatario tomará parte en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, en su primera participación en esta cita de líderes mundiales desde que asumiera las riendas de Siria a raíz de la caída del régimen de Al Asad el pasado diciembre.
Desde su formación, el Gobierno de transición sirio se ha centrado en retomar las relaciones con la comunidad internacional, rotas durante el mandato del anterior régimen, y en buscar salidas a la situación económica que vive la nación, en lo que Washington ha tenido un papel clave.
Estados Unidos ha apostado por las nuevas autoridades del país árabe, levantando el grueso de sus castigos económicos en su contra para fomentar la recuperación o apoyando un plan conjunto para restaurar la paz en el conflictivo sur de Siria, que fue anunciado esta misma semana.