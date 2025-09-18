El pasado agosto fue de los meses más cálidos y secos en Portugal de las últimas décadas

La entidad precisó en un comunicado que el promedio de la temperatura del aire fue de 24,40 °C, 1,49 °C por encima del valor normal entre 1991 y 2000. Las medias máxima y mínima también fueron superiores a lo habitual, +1,93 °C y +1,04 °C, respectivamente.
En concreto, los primeros 17 días del mes estuvieron siempre por encima del valor medio mensual, explicó el IPMA, que aclaró que la ola de calor registrada entre el 29 de julio y el 17 de agosto fue la más larga registrada en las regiones del interior Norte y Centro para este periodo del año.
Asimismo, este pasado agosto fue el séptimo mes más seco desde el año 2000, con un total de precipitación (3 milímetros) "inferior a lo normal entre 1991-2000".
En Europa, la temperatura media del aire durante el mes de agosto fue de 19,46 °C, 0,30 °C por encima de la media en el periodo 1991-2000, dijo IPMA.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La península ibérica y el suroeste de Francia registraron "las anomalías más significativas", principalmente a causa de la ola de calor durante ese periodo frente a los países del norte, que quedaron "predominantemente" por debajo de la media.