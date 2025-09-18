El petróleo de Texas baja un 0,75 %, hasta los 63,57 dólares el barril

Nueva York, 18 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 0,75 %, hasta 63,57 dólares el barril, con los inversores evaluando el estado de la economía un día después del recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU.