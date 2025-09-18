El presidente de Panamá dice que se reunirá con Zelenski "en un foro"

"Todavía tengo que agregar algunos temas, por supuesto, que me referiré a las crisis de Ucrania. A propósito, tengo una reunión con el presidente Zelenski, un foro pequeño que vamos a tener", adelantó el presidente panameño durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino dio a conocer ese encuentro con Zelenski mientras citaba los posibles temas que abarcará durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, a celebrarse la próxima semana en Nueva York. Sin embargo, no dio más detalles de esa reunión con su homólogo de Ucrania.

Panamá se abstuvo en febrero pasado durante una asamblea de la ONU a votar sobre una resolución que exigía la retirada de las fuerzas militares rusas de Ucrania, según la prensa local.