El presidente Peña designa a nuevo comandante interino de la Armada Paraguaya

Benítez había sido nombrado en junio de 2024.
Peña, "en uso de sus atribuciones" como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, también asignó al coronel Julio Sosa el cargo de comandante del Regimiento Escolta Presidencial, que era ocupado hasta ahora por el coronel Fredy Oviedo Cáceres, detalló en un comunicado la Dirección General de Comunicación Social de las Fuerzas Militares.
Oviedo Cáceres pasará a ser comandante interino de las tropas especiales del Ejército, en reemplazo del general de brigada Alberto Gaona, según la nota.
Gaona será el nuevo titular del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que estaba a cargo del general Abel Acuña.
Por otra parte, fue designado el general de división Gustavo Arza como jefe del Comando Logístico, puesto ejercido hasta ahora por el igualmente general de división Marcial Egusquiza.
Arza, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército, será sustituido en esa instancia por el general José Alejandro Santander.
El mandatario ordenó igualmente cambios en la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización de las Fuerzas Armadas, que pasará a ocupar de forma interina el general Roque Colman Ayala, hasta ahora jefe interino del Comando de Comunicaciones del Ejército.
El Comando de Comunicaciones quedará en adelante bajo el mando interino del coronel Raúl Galván, añadió el comunicado, que incluye más de 20 designaciones en distintas entidades militares.