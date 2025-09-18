El presidente Peña designa a nuevo comandante interino de la Armada Paraguaya

Asunción, 18 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó este jueves al vicealmirante Christian Rotela como nuevo comandante interino de la Armada, en reemplazo del también vicealmirante Lucio Benítez, como parte de una serie de cambios en las Fuerzas Militares, informaron fuentes castrenses.