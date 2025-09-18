El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llega a México para reunirse con Sheinbaum

Carney, quien estará en México dos días, fue recibido a las 11.18 hora local (17.18 GMT) en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las afueras de la capital mexicana, por el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El primer ministro de Canadá tiene previsto dirigirse al Palacio Nacional para sostener un encuentro de trabajo con Sheinbaum y con un amplio grupo de empresarios mexicanos y canadienses; y ofrecer en la tarde una conferencia de prensa conjunta con la mandataria mexicana.

La visita de Carney se produce después de que Sheinbaum viajara en junio a Canadá para participar en la Cumbre del G7, celebrada en Kananaskis, y en medio del conflicto arancelario desatado por Trump y que afecta especialmente a sus dos socios norteamericanos.

Oficialmente, las conversaciones del mandatario canadiense con Sheinbaum se centrarán en "seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio", lo que permitirá profundizar "la asociación entre Canadá y México" y reforzar "la prosperidad norteamericana", según un comunicado oficial.

La revisión del tratado de comercio de América del Norte, T-MEC, que los tres países tienen que realizar en 2026, será uno de los principales temas específicos de la conversación hoy y se espera que tras la reunión, los dos países emitan un comunicado en apoyo a las inversiones mutuas y a otros temas de interés común.