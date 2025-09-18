El primer ministro iraquí cesa al jefe de patrimonio religioso suní por nepotismo

La destitución llega después de que la asociación de ulemas iraquíes, eruditos de la doctrina y la ley islámica, remitiera una carta al Gobierno iraquí denunciando el supuesto trato de favor y proponiendo otros tres nombres como alternativa a este cargo, informó la oficina de prensa del primer ministro iraquí en un comunicado.

Según la nota, Al Sudani designó a Amer Shaker al Yanabi para que asuma el cargo de forma provisional durante un periodo de seis meses mientras se estudian los perfiles propuestos para ocupar la posición del máximo responsable del patrimonio religioso suní.

Asimismo, le dio instrucciones para "reforzar el discurso moderado, rechazar el extremismo, alejar esta institución religiosa de cualquier intervención política o electoral, de manera que refuerce su estatus en la sociedad".

La decisión de cesar a Al Jazaryi se produce después de que se emitieran quejas contra él por aprovechar supuestamente su cargo para apoyar a su sobrino, Omar Adel Al Jazaryi, en su candidatura a las próximas elecciones parlamentarias en las que concurre en la lista del partido Taqadom (Avance), liderado por Mohamed Al Halbusi, expresidente del Parlamento, para la provincia de Saladino, al norte de Irak.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las quejas también acusan a Al Jazaryi de dedicar las propiedades patrimoniales suníes para apoyar a su familiar, que actualmente ocupa el cargo de director general del Ministerio de Planificación iraquí.