El primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima supera los veinticuatro millones de viajes

El tramo que está en marcha corresponde al sector 1A, que abarca una distancia de 4,13 kilómetros y cinco estaciones en la zona este de la capital peruana, en el que se movilizan a diario un promedio de 63.000 personas.

A lo largo de este segmento -ya en operación- circula una flota de cinco trenes de seis vagones, con capacidad para 1.200 pasajeros en cada tren.

Con un compromiso de inversión de 4.500 millones de dólares, la Línea 2 cruzará Lima de este a oeste a lo largo de veintisiete kilómetros y cuenta con igual número de estaciones, veintiocho pozos de ventilación y salidas emergencia, un Patio Taller y 35 trenes.

La Línea 2 del Metro de Lima es el primer transporte subterráneo de Perú y las obras alcanzan más del 72 % para completar la ejecución del proyecto.

La obra tiene ya catorce estaciones con un avance del 90 % y otras seis al 100 % respecto a los vestíbulos, muros de albañilería y accesos.

El tiempo de recorrido entre Ate y Callao se reducirá de dos horas y media a 45 minutos para movilizar a 660.000 pasajeros diariamente, con una demanda aproximada de 1,2 millones de pasajeros por día.