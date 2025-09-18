El superávit fiscal primario de Argentina crece un 73 % en agosto

El resultado primario de agosto implica, sin embargo, un descenso del 11 % respecto al superávit registrado en julio pasado.

El país suramericano vio en agosto un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) por 390.301 millones de pesos, desde un superávit por 3.531 millones de pesos en agosto de 2024.

El dato marca además una mejora con respecto al déficit financiero por 168.515 millones de pesos de julio pasado.

En agosto los ingresos totales crecieron un 29,9 %, interanual, mientras que los gastos primarios subieron un 25 %.

Se registraron pagos de intereses de deuda por 1,16 billones de pesos.

En los primeros ocho meses del año, Argentina acumuló un superávit primario de 10,9 billones de pesos, con un alza interanual del 24,4 %, mientras que el superávit financiero ascendió a 3,31 billones de pesos, un 68 % más que en igual período de 2024.

El superávit financiero logrado en los primeros ocho meses del año equivale al 0,4 % del PIB, mientras que el resultado primario equivale al 1,3 % del PIB.

En 2024, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 10,4 billones de pesos, equivalente al 1,8 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 2,9 % del PBI.

El resultado financiero logrado en 2024 fue positivo, por 1,7 billones de pesos, lo que equivalió a un 0,3 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 6,1% del PIB.

El cambio de tendencia de las cuentas públicas observado el año pasado obedeció al severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milei, tras su llegada al Gobierno en diciembre de 2023.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2026, presentado el lunes pasado por el Gobierno, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y lograr idéntico resultado el año próximo.