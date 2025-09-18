El Supremo español ordena a la Audiencia Nacional a seguir investigando al hijo de Obiang

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el alto tribunal rechaza la exposición razonada que Carmelo Ovono Obiand envió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que valorase si Guinea Ecuatorial puede investigar estos hechos.

Los magistrados del Supremo son contundentes al señalar que "no ha existido cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en ninguna de las solicitudes cursadas", más bien al contrario: "sus autoridades han tratado de boicotear estas actuaciones".

Además del hijo de Teodoro Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, están investigados el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema, y el ministro de Estado, Nicolás Obama.

En esta causa se investiga la desaparición de cuatro opositores al régimen, dos de nacionalidad española y dos residentes en España, que partieron en noviembre de 2019 desde Madrid a Juba (Sudán del sur) y que habrían sido secuestrados, trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados.

Uno de ellos, Julio Obama, falleció en la cárcel.

El Tribunal Supremo español subraya que Guinea Ecuatorial se niega a repatriar su cadáver, evitando así la posibilidad de constatar "posibles torturas", mantiene "en paradero desconocido a nacionales españoles" y omite "que los secuestrados se encontraban bajo su jurisdicción".

La Sala recoge también un argumento de la acusación que ejercen los familiares de los opositores y del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) en relación a que serían delitos consumados en el extranjero, pero cuya preparación se inició en España.

Además, recuerda que una Sala de la Audiencia Nacional ordenó ya al juez revocar la conclusión del sumario y practicar una serie de diligencias pendientes, de modo que insta al juez a "practicarlas y una vez las haya recibido" volver a poner fin al sumario y remitirlo a la Sala de lo Penal, que es el órgano competente para decidir el curso de la causa.

Con esta decisión, el procedimiento vuelve a la mesa del juez Pedraz, que ya trató sin éxito de ceder la jurisdicción sobre esta causa a Guinea Ecuatorial, que solicitó hacerse cargo, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó su decisión.

No fue la primera vez que este órgano revocó una resolución del juez en esta causa tras los múltiples recursos de los familiares de los opositores y del MLGE3R. También le obligó a dictar órdenes europeas e internacionales de detención e ingreso en prisión contra los investigados.