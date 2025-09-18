El TEDH rechaza la demanda del denunciante que hizo caer el Gobierno austríaco en 2019

Los jueces europeos, en un dictamen publicado este jueves, consideran que la sentencia a tres años y seis meses de cárcel que dictó el Tribunal Regional de St Pölten en que se declaró a Julian Hessenthaler culpable de tráfico de cocaína y utilizar documentos falsos no tuvo ninguna relación con su implicación en el controvertido vídeo que desencadenó la caída del Ejecutivo.
Sobre todo, subrayan que "nada indica que el proceso penal del recurrente fuera injusto o arbitrario".
Hessenthaler fue el organizador de un montaje que se concretó en un vídeo grabado en secreto en una mansión de Ibiza en julio de 2017 entre el entonces vicecanciller, el ultraderechista Heinz-Christian Strache y otro político con una supuesta oligarca rusa a la que ofrecía favores políticos a cambio de dinero para su partido.
El vídeo se publicó el 17 de mayo de 2019 y dio lugar al día siguiente al fin del Gobierno de coalición entre ultraderechistas y conservadores.
La Fiscalía austríaca abrió una serie de investigaciones penales contra varias personas a partir de ese escándalo, sobre todo por corrupción, y en el marco de esas pesquisas Hessenthaler fue acusado por varias personas de tráfico de cocaína.