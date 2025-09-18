Mundo

El TEDH rechaza la demanda del denunciante que hizo caer el Gobierno austríaco en 2019

París, 18 sep (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda del denunciante detrás de una grabación que provocó la caída en 2019 del Gobierno austríaco que pretendía que una condena que recibió en 2022 por tráfico de drogas fue resultado de un juicio arbitrario y sin garantías en represalia por esos hechos.

Por EFE
18 de septiembre de 2025 - 07:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

Los jueces europeos, en un dictamen publicado este jueves, consideran que la sentencia a tres años y seis meses de cárcel que dictó el Tribunal Regional de St Pölten en que se declaró a Julian Hessenthaler culpable de tráfico de cocaína y utilizar documentos falsos no tuvo ninguna relación con su implicación en el controvertido vídeo que desencadenó la caída del Ejecutivo.

Sobre todo, subrayan que "nada indica que el proceso penal del recurrente fuera injusto o arbitrario".

Hessenthaler fue el organizador de un montaje que se concretó en un vídeo grabado en secreto en una mansión de Ibiza en julio de 2017 entre el entonces vicecanciller, el ultraderechista Heinz-Christian Strache y otro político con una supuesta oligarca rusa a la que ofrecía favores políticos a cambio de dinero para su partido.

El vídeo se publicó el 17 de mayo de 2019 y dio lugar al día siguiente al fin del Gobierno de coalición entre ultraderechistas y conservadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía austríaca abrió una serie de investigaciones penales contra varias personas a partir de ese escándalo, sobre todo por corrupción, y en el marco de esas pesquisas Hessenthaler fue acusado por varias personas de tráfico de cocaína.

Enlace copiado