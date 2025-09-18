El TEDH rechaza la demanda del denunciante que hizo caer el Gobierno austríaco en 2019

París, 18 sep (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda del denunciante detrás de una grabación que provocó la caída en 2019 del Gobierno austríaco que pretendía que una condena que recibió en 2022 por tráfico de drogas fue resultado de un juicio arbitrario y sin garantías en represalia por esos hechos.