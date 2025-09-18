En el frente ucraniano combaten más de 700.000 soldados rusos, dice Putin

"En la línea de enfrentamientos hay más de 700.000 efectivos", indicó.

Recalcó su alta valoración de los militares rusos "que combaten en el frente, se arriesgan, entregan sus vidas" y llamó a apoyar a los soldados que regresan de la línea del frente y a los familiares de quienes todavía combaten.

Entre las propuestas evaluadas se manejó el otorgamiento de terrenos a los veteranos, una iniciativa que Putin apoyó: "Terrenos para los participantes de la operación militar especial. Sí, estoy de acuerdo".

"Tenemos que crear una reserva de cuadros con ellos", dijo, al insistir en la importancia de promover a los veteranos de guerra a cargos políticos en el país.

No obstante, reconoció que no todos los que regresan del frente tienen madera de dirigentes y se opuso a imponer cuotas de veteranos en los cargos institucionales.

La víspera, el jefe del Estado mayor de Rusia, general de Ejército Valeri Guerásimov, afirmó que las fuerzas rusas avanzan "prácticamente en todos los sectores" del frente ucraniano.