Encuentran restos de un dron réplica ruso en una playa de Letonia

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, escribió más tarde en redes sociales que está confirmado que los restos se corresponden con la parte posterior de un dron réplica -de los que se emplean para confundir a las defensas aéreas enemigas- ruso del tipo Gerbera.

"Los especialistas de las Fuerzas Armadas Nacionales que están en el lugar han confirmado que el objeto no es explosivo", agregó.

La policía informó por su parte en un comunicado de que los restos del dron aparecieron en la playa del municipio de Varve, en la región de Ventspils, en la costa occidental de Letonia, y que la zona ha sido cerrada al púbico.

La nota agregó que, a pesar de que no se ha podido determinar que la cola del dron suponga una amenaza, una unidad de artificieros de las fuerzas armadas ha sido desplegada para examinar los restos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En fotos publicadas por la agencia de noticias LETA se puede observar una inscripción en cirílico en el fuselaje del dron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera ministra letona, Evika Slina, anunció en la red social X que ha dado instrucciones a los ministros de Defensa y del Interior para que contacten con sus homólogos de Polonia para determinar si el dron es similar al que fue encontrado en ese país la semana pasada, cuando varios aparatos no tripulados rusos penetraron en el espacio aéreo polaco.

Según han informado los medios letones, al menos uno de los drones rusos que entraron en el espacio aéreo polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre se aproximó a la costa báltica en el norte del país.