Erdogan promete al presidente palestino ser "la voz de Palestina" en la Asamblea de la ONU

Abás, que realiza una visita oficial a Turquía, fue recibido en el complejo presidencial de Ankara con una guardia honor en una ceremonia breve y pasó de su reunión con Erdogan a la cena, sin que se celebrase la habitual rueda de prensa.

Durante el encuentro, Erdogan aseguró a su invitado que la prioridad de Turquía es conseguir un alto el fuego en Gaza y poner fin al drama humanitario en el enclave palestino, informó la oficina de comunicación de la Presidencia turca en un comunicado.

Según la nota, el mandatario turco dijo que su país "aprovecha toda oportunidad para destacar que la postura de Israel sabotea la paz y será la voz de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas".

Washington ha anunciado que denegará el visado para entrar en EEUU a Abás y al resto de altos cargos palestinos que iban a integrar la delegación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, del 23 al 28 de septiembre.

El veto que impone así el Gobierno de Donald Trump contradice el tratado de 1947, según el cual Washington debe facilitar el acceso a la sede de Naciones Unidas a cualquier invitado por este organismo, ha denunciado la ONU, al tiempo que ha prometido buscar "vías alternativas" para la participación de los representantes palestinos.

Durante la reunión con Abás, Erdogan expresó que "el genocidio de Israel en Gaza llega a una nueva fase con el último ataque terrestre" en Ciudad de Gaza y que el reciente ataque aéreo israelí a Catar "demuestra que Israel amenaza la estabilidad de toda la región", señala la nota.

Turquía, durante décadas uno de los aliados más firmes de Israel, se ha convertido en los últimos años en una voz extremamente crítica con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyas políticas denuncia reiteradamente como "terrorismo de Estado".

Ankara sostiene que la única solución para el conflicto palestino es el establecimiento de un Estado palestino soberano, vecino a Israel, en las fronteras de 1967, con la capital en Jerusalén Este.