España firma una Alianza para el Desarrollo Sostenible con Egipto

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra egipcia de Cooperación Internacional, Rania Al-Mashat, han suscrito este acuerdo en el marco del viaje de Estado que realizan los reyes a Egipto, que centrará la cooperación española en el país árabe en el desarrollo económico sostenible, los servicios públicos, cambio climático, agua e igualdad de género.

“Hoy damos un paso firme hacia el futuro con la firma de la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Este acuerdo no solo consolida nuestros compromisos actuales, sino que también traza el camino para afrontar juntos desafíos futuros y ofrece un modelo de referencia para el mundo de la cooperación”, ha asegurado Albares.

Egipto es un país prioritario de la cooperación española, de tal forma que el desembolso de AECID ha pasado de 2,6 millones en 2022 a los 4,8 millones en 2024.

Según Albares, en los próximos años España trabajará "codo a codo" con las instituciones egipcias para reforzar los servicios públicos, generar empleo, combatir el cambio climático mediante el desarrollo rural, mejorar la gestión del agua y proteger los espacios naturales.

También se impulsará la igualdad de género, "promoviendo los derechos de las mujeres y su participación plena en todos los ámbitos”, ha explicado el ministro.

La primera Alianza para el Desarrollo Sostenible se firmó el pasado mes de julio con Uruguay, durante la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a este país. Y tras Egipto, España avanza ya en la definición de una nueva alianza con Panamá.