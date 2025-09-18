España pide no enfrentar "tanques y tractores" con la próxima financiación de la UE

Planas intervino este jueves en un encuentro informativo, donde repasó la actualidad sectorial centrada en asuntos como el marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034.

Ayer miércoles la Comisión Europea presentó una asignación mínima de 37.200 millones de euros para España en la futura Política Agracia Común (PAC), una cuantía criticada por las principales organizaciones profesionales agrarias españolas.

El ministro está "descontento" con esta propuesta financiera aunque entiende que la UE se enfrenta a otros retos, especialmente en Defensa con asuntos como la amenaza rusa y su invasión de Ucrania. "Comprendo que han venido muchas cosas al mismo tiempo y hay que tomar decisiones" presupuestarias, pero "los tractores no son la contraposición de los tanques", reiteró.

El responsable de Agricultura español aventuró que "se avecina una gran discusión" en el seno de la Unión de cara negociar la financiación para el marco 2028-2034 porque hay "un problema de dinero pero también de enfoque".

"Será una negociación tremendamente difícil" a nivel global y al nivel del sector agrario y pesquero, dijo.

Sobre la guerra comercial mundial desatada por Estados Unidos a cuenta de los aranceles, lamentó que haya optado por esta posición que "no nos apasiona", mientras que defendió las relaciones comerciales que han gobernado las últimas décadas "basadas en reglas y teniendo como vértice a la Organización Mundial del Comercio".

Esa política comercial "nos ha servido a todos para crecer y obtener beneficios", afirmó.

No obstante, reiteró la intención del sector agroalimentario español de seguir presente e incluso creciendo en EE.UU. y valoró la apuesta de la UE por seguir pactando acuerdos de comercio con zonas como el Mercosur.

En cuanto a las tasas impuestas por China a la entrada de cerdo europeo, espera que "se rebajen o desaparezcan antes de final de año".

También aludió al sector pesquero español -España es la principal potencia pesquera de la Unión- y pidió unión de cara a las negociaciones en Bruselas para conseguir unos acuerdos que aseguren el futuro en las flotas del Atlántico y del Mediterráneo.

Además, mencionó los acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos y afirmó que confía que se pueda lograr uno nuevo.