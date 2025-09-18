España pide que la UE "mande un mensaje de compromiso" ante la cumbre del clima de Brasil

"Esperamos conseguir (...) una declaración que sea ambiciosa, que pueda ser utilizada durante la próxima semana por nuestros líderes en Nueva York. Pero, por supuesto, el objetivo es (...) que tanto la ley (de clima) como la contribución nacional determinada (NDC) estén aprobados antes de la próxima COP de Belém", dijo Aagesen a su llegada a un consejo de ministros de Medioambiente de la UE.

La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se refería así a los planes de reducción de emisiones de CO2 de la UE para 2035 y 2040, que el bloque comunitario aún no ha conseguido fijar pese a que el plazo expiró en febrero y que, en todo caso, deberían de estar fijados antes de la reunión de Naciones Unidas la semana que viene en Nueva York.

El objetivo inicial de Dinamarca, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, era que los ministros de los Veintisiete adoptaran hoy esos compromisos, pero Francia y Alemania han exigido a última hora que la discusión pase a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.

Esto supone que la UE no habrá actualizado sus planes climáticos en el horizonte de 2035, como requiere la ONU, ni establecido su senda de reducción para 2040, paso intermedio entre el 55 % fijado para 2030 y la neutralidad climática a mitad de siglo.

La Comisión Europea propuso en julio un 90 % de reducción, con flexibilidades, pero la falta de acuerdo ha llevado a la Presidencia danesa a plantear el debate ministerial en torno a una "declaración de intenciones" que la UE presentaría en Nueva York.

En su forma actual, antes del debate ministerial, esa declaración defendería un rango de recorte de CO2 en 2035 de entre el 66 y el 72,5 %, siendo este último valor una trayectoria lineal con el 90 % en 2040 sugerido por la Comisión.

Esa circunstancia ha generado dudas sobre el liderazgo climático del que presume la Unión Europea, que podría llegar a la COP30 de Belém (Brasil) a final de noviembre sin los deberes hechos.

"Yo no hablaría de falta de liderazgo, hablaría de que tenemos que consolidar ese liderazgo", apuntó Aagesen.