España ve "necesario" que el ordenamiento internacional se imponga "sobre la barbarie"

En declaraciones a los periodistas durante un acto oficial en la ciudad gallega de Vigo (noroeste) Marlaska, que durante años fue magistrado en la Audiencia Nacional española, afirmó que la jurisdicción universal "forma parte del ordenamiento jurídico español dentro de lo que es su marco competencial".

El ministro subrayó que en Gaza "está ocurriendo un genocidio". "Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie me parece lo más razonable y diría lo necesario", insistió.

En España, la ley reconoce jurisdicción a los tribunales españoles sobre cualquier delito "cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos".

Y el decreto del fiscal general conocido este jueves recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Penal Internacional (CPI) y otro en la Fiscalía de la CPI, con los que España tiene obligación de cooperar de acuerdo con las leyes y los tratados que ha suscrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel, que el Gobierno tiene pendiente de aprobar, el ministro aseguró que irá al Consejo de Ministros del martes que viene y subrayó que se trata de un "compromiso" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, es una exigencia de la agrupación de izquierda Sumar, socia de los socialistas en el Gobierno de coalición español.