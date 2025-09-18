Especialistas de Rusia y de la India llegan a Nicaragua para fortalecer la atención médica

Una brigada médica de Rusia, integrada por 30 expertos, capacitan en ginecología, obstetricia y pediatría a médicos nicaragüenses, dijo Murillo, esposa del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de medios oficiales.

"Son 30 especialistas en ginecoobstetricia que capacitan a médicos y especialistas en ginecología y obstetricia, y también en pediatría-neonatal en todos los hospitales de nuestra Nicaragua", precisó.

"Estos 30 hermanos, que llegaron desde la Federación de Rusia, están realizando capacitaciones a nuestros médicos, a nuestros expertos, a nuestros especialistas, para que trabajemos más y más para disminuir y erradicar la mortalidad infantil y la mortalidad materna", explicó.

Asimismo, Murillo anunció que una brigada de siete ortopedistas indios del campamento Pie de Jaipur se encuentra en Nicaragua para colocar 500 prótesis.

"Recibimos anoche a hermanos especialistas de la India, miembros del campamento Pie de Jaipur de ese gran país. Siete especialistas en ortopedia y prótesis que llegan para colocar 500 prótesis en miembros superiores e inferiores a compañeros nicaragüenses en todo el país", anotó

El campamento Jaipur de la India se instalará en el Centro del Adulto Mayor Porfirio García en Managua, donde se iniciará a colocar las primeras prótesis a partir de este sábado 20 de septiembre.