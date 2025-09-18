Estonia anuncia que prohibirá importación de todos los tipos de gas ruso a partir de 2026

"En la actualidad, está permitido adquirir e importar GNL de Rusia, siempre y cuando no se use en la red de distribución. Una vez que la enmienda entre en vigor, la prohibición de importación también afectará al GNL importado al margen de la red de distribución", dijo el ministro según la nota difundida por el Gobierno.

Tsahkna enfatizó que Rusia no ha renunciado a sus ambiciones y sigue agrediendo a Ucrania y socavando la seguridad global.

"Seguiremos presentando a Rusia con el precio de su agresión y buscando formas de reducir los ingresos con los que Rusia alimenta su maquinaria de guerra", agregó.

Además, advirtió de que, en vista del apoyo que recibe Moscú de Bielorrusia, en el futuro se implementarán prohibiciones similares para las importaciones de ese país.

Estonia comenzó a restringir las importaciones de gas natural ruso en primavera de 2022, en respuesta a la invasión de Ucrania, y en la actualidad compra solo pequeños volúmenes, por lo que no se espera que la nueva restricción, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, afecte de forma significativa a la economía del país báltico, según el Gobierno.

Finlandia y Letonia también han limitado las importaciones de GNL a través de varios mecanismos, mientras que Lituania dejó por completo de comprar gas ruso en 2022.