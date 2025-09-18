Estudio de Stanford proyecta más muertes para 2050 por exposición al humo en EE.UU.

Los investigadores estiman que el calentamiento global continuo podría causar unas 30.000 muertes adicionales cada año en todo el país para 2050, a medida que el aumento de los incendios, impulsado por el clima, generan más contaminación por humo.

Las muertes por humo de incendios forestales se deben a la inhalación de la mezcla de sustancias químicas y contaminantes tóxicos durante días o semanas, lo que contribuye a las muertes hasta tres años después de la exposición inicial, destacan los científicos.

Las pérdidas anuales por daños por el humo de los incendios podrían alcanzar los 608.000 millones de dólares para 2050. Esta estimación supera las actuales proyecciones de los costos económicos de todos los demás daños climáticos en EE.UU. en conjunto, detalla el estudio publicado este jueves en la revista científica Nature.

Marshall Burke, profesor de ciencias sociales ambientales en Stanford y autor principal del estudio, advirtió que ninguna comunidad estadounidense está a salvo de la exposición al humo en la actualidad.

El estudio estima que las emisiones de humo de incendios forestales causaron 41.380 muertes adicionales al año entre 2011 y 2020.

En este sentido, Minghao Qiu, profesor adjunto de la Universidad de Stony Brook y otro de los autores del estudio, dijo que este es uno de los impactos climáticos "más costosos e importantes en Estados Unidos".

El estudio advierte que en la actualidad hay mayores aumentos de presencia de humo por incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos, pero también se observa un impacto a larga distancia del humo por todo el país.