Expertos latinoamericanos destacan estatus de la región como "libre de conflictos"

El profesor argentino Francisco Cafiero indicó que "América Latina y el Caribe es una región libre de conflictos armados interestatales y de armas de destrucción masiva", mientras que su contertulio chileno, Fulvio Queirolo, indicó que "estamos sin guerra; hay conflictos, pero no hay guerra; se han buscado soluciones a través del diálogo".

Cafiero defendió que "es fundamental el diálogo" y el multilateralismo para resolver disputas. A su juicio, "estamos transitando un orden no hegemónico" en un mundo "que cambia rápidamente", con una "reconfiguración de bloques económicos, políticos y militares".

Declaró que la defensa debe orientarse a "defender a la humanidad y los recursos naturales" y pidió "pensar en cadenas productivas de nuestras propias industrias para la defensa".

Por su parte, el experto chileno explicó que pese a la ausencia de guerras en la región latinoamericana, "hay que estar preparado en términos de disuasión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Queirolo señaló el 25 % de población pobre entre los 670 millones de habitantes de la región para sostener que la estabilidad requiere "paz, estabilidad, seguridad y diplomacia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos coincidieron en que el diálogo y la cooperación práctica deben prevalecer, y en que la región comparte valores vinculados al multilateralismo.

Por su parte, el experto ecuatoriano Lauro Patricio Pozo Acosta aseguró durante el evento que "el desplazamiento del dinamismo económico del Atlántico hacia la región del Pacífico da lugar a escenarios multipolares y a crecientes disputas entre Estados Unidos y China", mientras advertía de que Washington "mantiene una influencia en el contexto global de coerción y dominio comercial con miras hacia América Latina y el Caribe".

A juicio del ponente ecuatoriano, China "representa una gran alternativa de cambio y de construcción de un mundo mejor".

Pekín celebra esta semana el Foro de Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar china, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Francia, Vietnam, Singapur, Nigeria y Brasil, y organismos internacionales.

Bajo el lema 'Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico', el programa se extiende hasta este viernes.

La agenda aborda seguridad global, relaciones entre grandes potencias, Asia-Pacífico, solución política de conflictos, control de armamentos, nuevas tecnologías y evolución de la guerra, en un año marcado por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU.