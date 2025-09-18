Felipe VI anima a los empresarios a innovar ante un escenario internacional muy complejo

El rey de España ha inaugurado en El Cairo el Foro Empresarial Egipto-España al que asisten más de 200 empresas de ambos países dentro del viaje de Estado que Felipe VI y la reina Letizia realizan a este país árabe, en el que hay 60 empresas españolas establecidas y más de 1.200 que exportan regularmente.

"Nos encontramos en un escenario internacional muy complejo y marcado por la incertidumbre y el cambio constante, pero también repleto de oportunidades", ha advertido el monarca, que ha citado desafíos como la digitalización, la innovación y la adaptabilidad de los modelos productivos que requieren respuestas conjuntas.

Las empresas españolas están presentes en proyectos emblemáticos de Egipto como la Nueva Capital Administrativa, el túnel de Ismailia, el Metro de El Cairo, la red ferroviaria de alta velocidad, el parque solar de Benban, plantas de tratamiento de agua o en el Gran Museo Egipcio, ha citado Felipe VI.

También el proyecto de la protección de los principales sitios arqueológicos de Egipto, en Luxor o las pirámides de Guiza, se ha finalizado mediante una donación española y en el que han participado empresas españolas y egipcias con tecnología puntera de iluminación, seguridad y protección y conservación del patrimonio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Felipe VI ha destacado la balanza comercial entre ambos países: en 2024 las exportaciones españolas a Egipto alcanzaron los 1.457 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 1.680 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cifras que "reflejan la confianza mutua y, al mismo tiempo, un potencial aún mayor por desplegar. Por eso estamos aquí: para transformar ese potencial en proyectos concretos, en nuevas oportunidades de inversión, en alianzas empresariales", ha recalcado Felipe VI.

También ha destacado la amplia experiencia española en el sector del turismo, sector en el que hay con Egipto intereses compartidos y donde ese país, ha indicado, tiene un enorme potencial

En el foro, al que ha asistido el primer ministro egipcio Mostafá Madbouly, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado el reconocimiento de España a los retos que Egipto afronta en estos momentos, "especialmente el impacto de la violencia sin fin en Gaza, la violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos y, al final, la violación de la más elemental humanidad".

Una situación que supone también una caída de ingresos, ha considerado Albares, que ha apoyado el esfuerzo del pueblo egipcio y las reformas emprendidas: España es hoy el segundo destino de las exportaciones egipcias a la Unión Europea y el octavo mercado internacional de Egipto y puede contribuir al desarrollo de Egipto en ámbitos estratégicos.

En campos como la energía renovable con empresas como Acciona, Siemens, el transporte ferroviario con proyectos de Talgo y de K, o la gestión del agua, entre otros muchos.

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha resaltado también la buenísima relación en términos económicos y comerciales entre ambos países, con un comercio bilateral de 3.000 millones de euros, aunque ha dicho que"sin duda admite un margen de mejora" ya que Egipto es una economía muy potente, la primera del norte de África y la segunda en el continente.

Y las empresas españolas son reconocidas internacionalmente en ámbitos vinculados a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, como el agua, el transporte y la energía, ha indicado López Senovilla.