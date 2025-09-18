Filial de Iberdrola en Brasil renueva por treinta años la concesión de una distribuidora

La mayor distribuidora brasileña en número de clientes informó en un comunicado enviado al mercado que firmó el miércoles el respectivo Termino Aditivo de Prórroga de Concesión, que le permitirá continuar gestionando la distribuidora por otros 30 años a partir del 30 de marzo de 2030.

Según la compañía, la licencia fue renovada sin ningún costo para la empresa.

La llamada Neoenergia Pernambuco, con 4,1 millones de clientes, es la segunda mayor entre las cinco distribuidoras de Neoenegia en Brasil, detrás de Neoenergia Coelba, que atiende a seis millones de clientes en el estado de Bahía, y por delante de Neoenergia Elektro, que cuenta con tres millones de clientes en el interior del estado de Sao Paulo.

El área de concesión de Neoenergia Pernambuco se extiende por 98.500 kilómetros cuadrados en 184 municipios del estado de Pernambuco (nordeste de Brasil) y la región insular de Fernando de Noronha, que cuentan con una población de 9,4 millones de habitantes.

Neoenergia es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 19 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Como generadora cuenta con una capacidad instalada para producir 3,8 gigavatios (GW) de energía, de los que un 88 % procedentes de fuentes renovables.

Iberdrola, controlador de Neoenergia con un 53,5 % de las acciones ordinarias, anunció la semana pasada que llegó a un acuerdo con el fondo de pensiones del Banco do Brasil para adquirir su participación accionarial del 30,29 % en la filial brasileña por un valor de unos 2.220 millones de dólares o 1.880 millones de euros.

El negocio, de ser aprobado por los reguladores, le permitirá al grupo español asumir cerca del 84 % del capital social de la compañía.