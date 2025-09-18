Frenan citación en el Congreso a funcionario que presionó para cancelar programa de Kimmel

La votación en un comité de la cámara terminó 24 a 21 a favor de anular la petición del congresista demócrata Ro Khanna para citar a Carr, quien sugirió en un pódcast que la licencia de operación de ABC sería revocada si Kimmel no era "castigado" tras sus comentarios.

Antes del bloqueo republicano, partido que tiene mayoría en el Congreso, Khanna había calificado las acciones del comisionado Carr como "el mayor ataque a la Primera Enmienda y la libertad de expresión en la era moderna".

La cadena ABC anunció este miércoles la cancelación "indefinida" del famoso programa nocturno de Kimmel, tras los comentarios del presentador sobre Charlie Kirk, activista conservador asesinado el 10 de septiembre, cuando se burló de la postura adoptada por el presidente, Donald Trump, y los republicanos tras el crimen.

"La pandilla MAGA (movimiento trumpista) ha intentado desesperadamente presentar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y tratando de sacar rédito político de ello”, declaró.

Carr, calificó como "realmente enfermas" las declaraciones de Kimmel. En una entrevista emitida en el pódcast de Benny Johnson, Carr sugirió que la FCC podría tomar medidas regulatorias contra ABC y su empresa matriz, Disney, si no abordaban el contenido del programa y horas después la cancelación se hizo oficial.

Trump celebró la cancelación del programa de Kimmel pero negó que se trate de un tema de censura y lo atribuyó a la supuestos bajos datos de audiencia.