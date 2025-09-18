Gobierno de Milei se defiende e insulta a la oposición tras una nueva derrota legislativa

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos de Milei con amplia mayoría: 181 votos a favor de la emergencia pediátrica y 174 para la ley de financiamiento universitario, mientras decenas de miles de personas se volcaron a las calles en Argentina en protesta por los vetos.