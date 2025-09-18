Mundo

Gobierno de Milei se defiende e insulta a la oposición tras una nueva derrota legislativa

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos de Milei con amplia mayoría: 181 votos a favor de la emergencia pediátrica y 174 para la ley de financiamiento universitario, mientras decenas de miles de personas se volcaron a las calles en Argentina en protesta por los vetos.

Por EFE
18 de septiembre de 2025 - 13:35
Incluso votó en contra del Gobierno parte del bloque del partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Propuesta Republicana (PRO), aliado electoral del oficialismo en algunos distritos.

Desde la oposición justificaron su posición señalando que se trata de áreas sensibles que requieren financiamiento garantizado.

Ambas normas, impulsadas por la oposición, fueron aprobadas por el Parlamento en agosto pasado y vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre, bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo de 'déficit cero' de su Administración.

Los vetos deberán ser ahora debatidos en el Senado, donde las leyes, si también consiguen al menos dos tercios de los votos, entrarán en vigencia.

